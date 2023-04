Incendio in via Luxemburg a Milano, a fuoco una palazzina di 6 piani: evacuati i residenti Ieri sera, a Milano, è esploso un incendio in via Luxemburg: coinvolta una palazzina di sei piani. Evacuati i cittadini che si trovavano all’interno.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, domenica 9 aprile, è esploso un incendio in una palazzina a Milano. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno lavorato per diverse ore per spegnerlo. Fortunatamente non si sono registrate né persone ferite né persone intossicate. Non è ancora stata fatta una stima di danni. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.

Incendio in via Luxemburg a Milano: a fuoco un edificio di sei piani

Il rogo è esploso alle 21.30 di ieri sera. La palazzina interessata si trova in via Luxemburg: è un edificio di sei piani dove sono presenti ben 24 appartamenti. Per il momento non ci sono notizie circa le cause del rogo: non è chiaro da quale appartamento sia partito né cosa lo abbia causato. Chi si è accorto della presenza del fumo, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti nove mezzi dei vigili del fuoco.

Evacuati i residenti che si trovavano all'interno del palazzo di via Luxemburg

I pompieri hanno immediatamente provveduto a far evacuare le persone che si trovavano all'interno dell'edificio: per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. Non è stato quindi necessario trasportarle in ospedale. A rimanere gravemente danneggiato è sopratutto l'ultimo piano dell'edificio. Per il momento non è stata data alcuna notizia circa la quantità di danni o l'inagibilità.

Una volta spenti tutti i focolai, si procederà con la conta dei danni e con i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e quindi accertare le cause dell'incendio che ha sconvolto la vita a tanti cittadini nel giorno di Pasqua.