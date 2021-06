Ha preso a sprangate in testa la compagna dopo una lite avvenuta davanti gli occhi della figlia adolescente di lei: è successo a Mandello del Lario, comune in provincia di Lecco, nella serata di giovedì 3 giugno. La 42enne è adesso ricoverata in gravi condizioni mentre il 47enne è stato portato in caserma. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno visto la donna sanguinante, scappare da casa.

La famiglia sarebbe seguita dai servizi sociali

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, la donna sarebbe stata colpita in testa con un tubo metallico. L'aggressione sarebbe stata causata da una lite, di cui ancora non si conoscono i motivi. L'uomo era tornato a Lecco dopo un periodo trascorso in provincia di Napoli. I due hanno anche due figli piccoli che, per un periodo, sarebbero stati affidati a un parente. Dalle prime informazioni ottenute dalle forze dell'ordine, sembrerebbe infatti che la famiglia fosse seguita dai servizi sociali. Ad assistere alla scena sarebbe stata la figlia adolescente della vittima, avuta con un compagno precedente.

La donna ha riportato un grave trauma cranico

Spaventati dalle urla, i vicini sono usciti dalle loro abitazioni e hanno visto la donna sanguinante mentre fuggiva e chiedeva aiuto. Hanno così allertato le forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in caserma, in attesa della decisione del magistrato, e denunciato per maltrattamenti e lesioni. La 42enne invece è stata trasportata al pronto soccorso dal personale medico del 118: è stata ricoverata in ospedale per aver riportato un importante trauma cranico, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.