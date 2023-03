Prende a calci e pugni madre e sorella: i carabinieri lo trovano con le mani sporche di sangue Un uomo ha preso a calci e pugni la sorella e la madre a Monza: è stato arrestato dopo che i carabinieri lo hanno trovato con le mani ancora sporche di sangue.

Avrebbe picchiato con calci, pugni e morsi la madre e la sorella: è questa l'accusa rivolta a un uomo di 38 anni che è stato arrestato dai carabinieri di Seregno nella serata di sabato 11 marzo. I militari lo hanno trovato con le mani sporche di sangue, la casa distrutta e le due donne terrorizzate e ferite. Il 38enne le avrebbe picchiate dopo un litigio e dopo essere rientrato in casa completamente ubriaco.

A chiamare i carabinieri è stata la madre: è riuscita a comporre il numero unico delle emergenze 112 prima che il figlio le strappasse il telefono di mano e lo distruggesse. Una pattuglia si è catapultata sul posto e ha visto il 38enne uscire dal portone della palazzina con le mani sporche di sangue. Lo hanno fermato e portato in caserma dove sono stati svolti tutti gli accertamenti del caso e l'uomo è stato arrestato.

La casa era completamente distrutta

Quando i militari sono entrati in casa, hanno trovato l'abitazione completamente distrutta. La sorella ha raccontato ai carabinieri che, quella sera, aveva chiesto al fratello di abbassare la voce. Da quel momento è partita una discussione degenerata poi in un'aggressione con calci e pugni. La madre è intervenuta per difendere la figlia ed è stata anche lei aggredita.

Le due hanno poi raccontato che da mesi vivevano in un perenne stato di ansia e terrore dovuto proprio a questi episodi di violenza e minacce. Spesso sarebbero state aggredite per avere più soldi. La madre dell'uomo ha anche raccontato di aver paura che il figlio potesse accoltellarla tanto da aver nascosto un coltello che l'uomo solitamente portava con sé. Il 38enne adesso è stato portato in carcere a Monza.