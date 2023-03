Ferisce con un coltello il nuovo compagno della madre: contusioni anche per la sorella 13enne Un ragazzo ha aggredito con un coltello il nuovo compagno della madre durante una lite scoppiata in casa e proseguita in strada, in viale Monza e Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Paura in strada a Milano. In viale Monza un ragazzo ha aggredito con un coltello il nuovo compagno della madre durante una lite scoppiata in casa e proseguita in strada. Tra le persone coinvolte, tutte di origine peruviana, anche una ragazzina di 13 anni, la sorella dell'aggressore, che ha subito anche lei delle contusioni. Nessuno fortunatamente è in pericolo di vita.

La dinamica dell'aggressione

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto riportata dalla Prealpina, il giovane ha iniziato a litigare con il nuovo compagno della madre nella casa nella periferia di Milano. La donna e la figlia di 13 anni hanno provato a sedare la lite, cercando di dividere i due ma inutilmente. Madre e figlia sono rimaste ferite anche loro, fortunatamente nessuno in modo grave. Ora si cerca il giovane aggressore che dopo aver impugnato il coltello si è dato alla fuga.

Ragazzo aggredito con una accetta in strada

Solo pochi giorni fa un ragazzo di 28 anni è stato aggredito a colpi di accetta a Milano. Sembrerebbe che l'aggressione sia avvenuta, intorno alle 7.50, appena fuori la porta dell'appartamento in cui il ragazzo era ospitato da un'amica.

Non appena ha aperto la porta di casa, si è trovato di fronte due uomini che lo avrebbero colpito con l'accetta al volto, al collo, al torace e alle braccia. Alcuni testimoni hanno raccontato che il ragazzo avrebbe provato in tutti i modi di difendersi: avrebbe poi provato a scappare tanto che l'aggressione sarebbe proseguita in strada fino a quando gli aggressori si sono dati alla fuga. La polizia si è subito messa alla ricerca dei responsabili della violenza, mentre il 28enne è stato soccorso in codice rosso.