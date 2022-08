Precipita dal quarto piano e rimane infilzato sulla cancellata: muore sul colpo Una persone è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo al civico 22 in via Parini a Corsico. La vittima è andata a sbattere contro la cancellata: è morta sul colpo.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia a Corsico, alle porte di Milano. Una persone è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo al civico 22 in via Parini: la vittima, le cui generalità non sono ancora note, dopo la caduta è precipitata su una cancellata. Le ferite sono apparse così gravi che sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso: è morta sul colpo. In questo momento i vigili del fuoco e i soccorritori sono al lavoro per cercare di recuperare il corpo. Tutto resta ancora da chiarire: le indagini sono state appena avviate. Non si esclude al momento nessuna pista: sia che si tratta di un gesto volontario sia di una caduta accidentale. Così come se all'origine c'è un episodio di violenza. Tutto potrà essere più chiaro nelle prossime ore.