Post sponsorizzati per screditare Majorino, il candidato di Pd e M5S: “Presenterò denuncia” Pierfrancesco Majorino, candidato della coalizione di centrosinistra, interviene sull’articolo di Fanpage.it che ha svelato come siano state sponsorizzate sui social notizie negative sugli altri candidati: “Aspetto le scuse di Attilio Fontana”.

A cura di Giorgia Venturini

"Aspetto le scuse di Attilio Fontana". Pierfrancesco Majorino, candidato della coalizione di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Lombardia, interviene sull'articolo di Fanpage.it che ha svelato la strategia elettorale del centrodestra in questi giorni pre elezioni: promuovere sui social notizie negative sugli altri candidati, condizionando così l'opinione pubblica. Nel mirino del centrodestra c'è proprio il candidato dell'opposizione che è diventato protagonista di post sui social e di notizie che lo screditano.

"La destra – precisa Majorino – ha alimentato pagando la proliferazione di fake news sul mio conto, la ritengo una cosa molto grave. È evidente che siamo di fronte a un operazione finanziata per screditarmi e per far si che circolino bufale. Questo è davvero un problema di carattere democratico, aspetto da Fontana le scuse dal momento che ho appreso che chi li è vicino finanza la proliferazione di fake news nei miei confronti".

I post che screditano Majorino

Tra i post di fake news c'è quello che mette in guardia gli elettori sulle "amicizie imbarazzanti" del candidato Majorino: si tratta di un articolo che ricorda come nel luglio del 2020 l'europarlamentare del Pd abbia presentato Antonio Panzeri quale "militante dei diritti umani" durante un convegno. Solo che oggi Panzeri è coinvolto nel cosiddetto scandalo "Qatargate".

L'articolo benché condiviso dalla pagina "Cronaca – news" proviene da MilanoPost.info. Questo sito risulta diretto da Fabrizio De Pasquale, già consigliere comunale e oggi candidato al Consiglio regionale lombardo per conto di Forza Italia.

La reazione del candidato del centrosinistra

Il candidato del centrodestra non nasconde la sua indignazione: "E aggiungo che è una cosa che mi preoccupa molta in relazione di quello che sta avvenendo in parlamento e che Fratelli d'Italia sta facendo lo stesso attraverso una criminalizzazione dell'azione dell'opposizione insostenibile. Anche se devo dire che tutto questo è la conferma che Fontana e soci hanno paura, sono convinto che ce la giochiamo. Ancora di più apprendo una notizia di questo genere che mi sconcerta".

Pierfrancesco Majorino sta andare per vie legali contro l'attacco della destra: "A seguito delle notizie apprese da alcuni organi di stampa ho dato mandato ai miei legali di procedere con una denuncia alla Procura della Repubblica di Milano e un esposto all’AGCOM", fa sapere in una nota ufficiale il candidato e il suo staff.