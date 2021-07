Poliziotto trova i ladri fuori casa e loro lo prendono a sprangate: lui spara e li fa scappare Un poliziotto di 34 anni è stato aggredito con un piede di porco da tre ladri, dopo che li ha sorpresi fuori da casa sua a Monza con un borsone e un piede di porco: il 34enne, per farli scappare, ha sparato sei colpi di pistola. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale dove gli hanno dato 40 giorni di prognosi. La polizia ora cerca i responsabili.

A cura di Ilaria Quattrone

Li ha trovati fuori da casa sua con un borsone e un piede di porco. Appena li ha visti e si è reso conto di essere di fronte a dei ladri, ha urlato "fermi sono un poliziotto". Loro, per tutta risposta, hanno preso un piede di porco e lo hanno aggredito. È successo a Monza nella notte di mercoledì, 14 luglio. Vittima dei tre ladri, un uomo di 34 anni. L'agente è stato trasportato in ospedale e fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. Al momento è ricoverato, ma è fuori pericolo.

Il poliziotto ha preso la pistola e ha sparato

L'aggressione si è verificata alle tre di notte. L'uomo stava rientrando a casa dopo aver finito il turno con una Volante della Questura di Milano. Una volta arrivato nella sua abitazione in viale Libertà, ha visto i tre malviventi. Dopo averli allertati della sua presenza, i tre responsabili lo hanno colpito alla testa più volte con il piede di porco e hanno iniziato a picchiarlo con calci e pugni. Nel tentativo di fermarli, il 34enne ha preso la pistola e ha sparato sei colpi di pistola. Loro, probabilmente spaventati, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce lasciando lì anche la borsa con la refurtiva.

Quaranta giorni di prognosi per l'agente

L'agente è riuscito a chiamare i soccorsi. L'ambulanza del 118 lo ha portato all'ospedale San Gerardo. La squadra mobile di Monza, che indaga sul caso, ha svolto tutti i rilievi del caso e sta cercando di risalire all'identità dei tre. Sul posto sono stati trovati anche i bossoli sparati dal 34enne. Intanto per il poliziotto, che fortunatamente non ha riportato danni cerebrali, sono quaranta i giorni di prognosi.