Più di 100 adolescenti si scontrano in una maxi rissa a Bergamo: cosa è successo Prosegue l’analisi delle immagini delle telecamere per identificare quante più persone possibili: salgono a sette i minori denunciati. I partecipanti alla maxi rissa in centro a Bergamo, circa 150, erano tutti adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. L’ipotesi della spedizione punitiva per una felpa rubata.

Foto di repertorio

Si sono affrontati con catene da bicicletta, bastoni di legno, taglierini e coltelli. Si fa sempre più chiara, a distanza di giorni, la dinamica della maxi rissa che la scorsa domenica ha tenuto sotto scacco il centro di Bergamo. Un pomeriggio di terrore: in quelle ore si sono riversati in strada circa 150 adolescenti, tutti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il bilancio? Tre feriti e sette giovanissimi denunciati, imputabili del reato di rissa aggravata. Ma è solo l'inizio. Gli inquirenti, adesso, sono al lavoro sulle immagini delle telecamere di zona per identificare quante più persone possibili. E per ricostruire ciò che ha dato origine ai tafferugli.

La maxi rissa per una felpa rubata

Dalle ricostruzioni, per il momento, sembra che il tutto sia partito da Tik Tok e Telegram. È attraverso questi canali social che i giovani avrebbero messo in piedi una vera e propria spedizione punitiva contro un gruppo di egiziani, colpevole di aver rubato una felpa a un ragazzo disabile.

Così, intorno alle 16:30, circa 100 ragazzi provenienti dalle zone di Zingonia, Verdello e Ponte San Pietro, la maggior parte figli di immigrati di seconda o terza generazione della provincia, hanno raggiunto Bergamo in treno, raggiungendo compatti il quartiere intorno a Porta Nuova. Qui avrebbero trovato il gruppetto "da punire", assalito infatti immediatamente da calci, pugni e bastonate.

Sette giovani denunciati e decine di ragazzi identificati

La situazione è tornata sotto controllo solo dopo l'arrivo degli equipaggi della Volante, dei carabinieri e della polizia locale: gli ultimi scontri si sono verificati poco dopo le 18, con la polizia che ha presidiato la zona fino alle 20:30. Alcuni dei ragazzi sono stati identificati in Questura, mentre ben sette giovani sono stati denunciati con l'accusa di rissa aggravata. Tra loro quattro sono minorenni. Gli accertamenti sono ancora in corso.

"Domani sarò prima al Comando e poi in Questura per comprendere bene questo fenomeno e capire che tipo di iniziative porre in essere", ha fatto sapere con un comunicato Sergio Gandi, vicesindaco e assessore alla Sicurezza. "Nel frattempo le forze dell’ordine sono intervenute, e hanno fermato decine di questi ragazzi".