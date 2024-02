Pioggia in Lombardia, esonda il Naviglio: evacuati 850 studenti da scuola. I disagi a Milano Il Naviglio Pavese è esondato in alcuni punti a causa delle fotti piogge che da giorni si stanno abbattendo sulla Lombardia. Evacuata una scuola a Vigevano. Non pochi i disagi anche a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono ben 85o gli studenti costretti a evacuare da scuola a causa dell'esondazione del Naviglio pavese. La pioggia torrenziale che da giorni si sta abbattendo sulla Lombardia ha infatti ingrossato così tanto il fiume artificiale, che l'acqua ha straripato. L'allagamento non ha riguardato tanto la città di Milano, quanto la provincia di Pavia. E in particolare Vigevano. Tuttavia si stanno contando molti danni anche nel capoluogo lombardo a causa delle forti precipitazioni.

Esonda il Naviglio: evacuati 850 studenti

Il Naviglio Pavese ha straripato in vari punti alle prime ore di oggi, martedì 27 febbraio. In particolare a Vigevano, in provincia di Pavia, l'acqua ha totalmente allagato il piano terra e gli scantinati dell'istituto Caramuel di via Segantini, sede di un liceo delle scienze applicate e di un istituto tecnico industriale. Non appena arrivato a scuola, questa mattina, il preside Matteo Loria è stato quindi costretto a sospendere le lezioni e allontanare dall'edificio tutti gli 850 studenti. Non è ancora chiaro se l'attività didattica potrà riprendere nella giornata di domani.

I danni della pioggia a Milano

Le esondazioni più importanti hanno riguardato soprattutto alcune piccole rogge del Naviglio e quindi, per il momento, non hanno interessato la città di Milano. Tuttavia le abbondanti precipitazioni di questi giorni, indispensabili per abbassare i livelli di inquinamento, hanno provocato non pochi disagi anche nel capoluogo lombardo. Molte sono, infatti, le strade totalmente allagate, con gravi conseguenze sulla circolazione del traffico.