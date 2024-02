Maltempo in Lombardia, dopo l’esondazione del Naviglio evacuati altri studenti dalle scuole allegate Dopo le abbondanti piogge che si sono abbattute su Milano e la Lombardia, sono ben 1200 gli studenti costretti a lasciare le scuole che si sono allagate in seguito all’esondazione del Naviglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Anche se da qualche ora ha smesso di piovere a Milano e in altre città della Lombardia, le abbondanti piogge dei giorni scorsi e durate fino alla tarda mattinata di oggi, mercoledì 28 febbraio, hanno portato il Naviglio Sforzesco a esondare in alcuni punti. Già nella giornata di ieri, a causa di questa esondazione, oltre 850 studenti erano stati evacuati da scuola: oggi in provincia di Pavia un'altra scuola è stata chiusa a causa dell'allagamento. Intanto si iniziano a contare i danni nelle varie città, compresa Milano.

Esonda il Naviglio: evacuate le scuole

Fra la giornata di ieri, martedì 27 febbraio, e oggi sono già due le scuole che hanno dovuto chiudere i battenti e far uscire gli studenti a causa dell'allagamento. Prima l'istituto Caramuel di via Segantini, poi l'Omodeo di Mortara, in provincia di Pavia. Sono quindi in tutto 1200 gli studenti lombardi che hanno dovuto saltare le lezioni a causa del maltempo e delle successiva esondazione del fiume artificiale Naviglio Sforzesco.

In particolare allo Scientifico Omodeo c'è stato un blackout all'impianto elettrico, che ha bloccato anche il riscaldamento e mandato in tilt gli allarmi antincendio. I tecnici della Provincia, da cui dipende la gestione degli edifici comunali, hanno individuato la causa del problema in un'infiltrazioni d'acqua in uno dei due locali caldaia. Al Caramel invece si erano completamente allagati il piano terra e l'interrato. In nessuno dei due casi è ancora chiaro quando sarà possibile riprendere il normale svolgimento dell'attività didattica.

I danni della pioggia a Milano e nelle altre città

Intanto nelle varie città della Lombardia si contano i danni. In provincia di Brescia sono state chiuse la via Panoramica di Salò e la strada provinciale a Pineta Collio, a causa di due frane. In provincia di Cremona la pioggia ha allagato la Provinciale di Ca’ d’Andrea, a Voghera (Pavia) il comune ha dovuto impedire l’accesso al ponte di via Piacenza già da ieri pomeriggio. Mentre in provincia di Sondrio la strada provinciale 15 in Valmalenco è bloccata da un grande masso che è precipitato sull'asfalto e solo per un caso non ha fatto vittime.

A Milano, invece, molte sono le strada allagate e soprattutto le corsie riservate ai tram, infatti la circolazione procede a rilento. Ma fortunatamente la fine delle precipitazioni, avvenuta nella mattinata, sta risollevando la situazione.