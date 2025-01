video suggerito

Picchiava e minacciava l’amico che lo ospitava: condannato l’ex gieffino Kiran Maccali Kiran Maccali, ex concorrente del Grande Fratello, è stato condannato a 6 anni e mezzo di reclusione con le accuse di estorsione, lesioni e stalking ai danni di un amico, un 60enne della Bassa Bergamasca, che lo ha ospitato a casa sua tra il 2015 e il 2019. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kiran Maccali, ex concorrente del Grande Fratello, è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione con le accuse di estorsione, lesioni e stalking ai danni di un amico, 60enne ora in pensione, che lo ha ospitato nella sua casa nella Bassa Bergamasca dal 2015 al 2019. "Maccali chiedeva 100, 200 anche 300 euro al giorno ad una persona con una pensione di 1400 euro che era fragile e voleva fare del bene – ha raccontato Letizia Alosio, avvocata della difesa – l’imputato ha una personalità manipolatrice e mistificatrice".

Maccali avrebbe cominciato a vivere dall'amico nel 2015, dopo essersi ritrovato senza un alloggio e aver rifiutato l'ospitalità da parte della madre che lo avrebbe riaccolto in casa a patto di rispettare alcune regole. Secondo la versione dell'ex gieffino, il 60enne inizialmente gli avrebbe chiesto in cambio solo di risolvere alcuni problemi con alcune persone che gli chiedevano dei soldi, ma poi le cose sarebbero cambiate e l'amico gli avrebbe chiesto favori sessuali in cambio della sua ospitalità. "È vergognoso, ma mi servivano soldi” aveva detto il condannato in aula.

L'accusa invece parla di episodi di estorsione con costole fratturate e minacce. Maccali ha confessato di aver picchiato la vittima solo una volta, nel 2019: "Gli ho dato un calcio perché mi bloccava il telefono, era geloso delle mie amiche". Una versione negata dai Pm. La persona offesa ha invece definito la situazione "un inferno" e avrebbe spiegato, secondo l'avvocato di Maccali: "Gli davo i soldi perché lo consideravo come un figlio”.

Maccali, 38enne di origine indiane adottato da neonato da una famiglia di Romano Lombardo, è stato concorrente del Grande Fratello nel 2011. Si tratta di una persona già nota alla giustizia. I sei anni e mezzo di reclusione si aggiungono infatti a una precedente condanna di quattro anni per estorsione ai suoi genitori e tentata violenza sulla ex fidanzata, che l'uomo sta scontando nel carcere di Cremona.