Picchiata in strada dal fidanzato, un passante invia una segnalazione su YouPol e la salva: di cosa si tratta

Una donna è stata aggredita dal suo fidanzato in strada a Milano. Un passante ha fotografato la scena e inviato una segnalazione sull’app YouPol e così l’ha salvata.
A cura di Ilaria Quattrone
È riuscito a salvare una donna solo con un click. A Milano un uomo ha infatti inviato una segnalazione sull'app YouPol dopo che ha visto un uomo picchiare in strada la fidanzata.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il ragazzo stava passeggiando in strada quando ha assistito all'aggressione: un uomo stava schiaffeggiando la fidanzata. Il passante non ha voluto ignorare quanto stava accadendo e quindi ha tirato il telefono fuori dalla tasca e scattato una fotografia. Subito dopo l'ha caricata sull'applicazione, ha aggiunto una breve descrizione e ha inviato tutto.

In questo modo, gli agenti della polizia di Stato sono riusciti a intervenire immediatamente. Hanno infatti bloccato l'uomo violento e salvato la ragazza. Per l'aggressore, è stato previsto l'ammonimento da parte del Questore. In questi anni, sono aumentati i casi di segnalazione tramite l'applicazione YouPol.

Molto utilizzata durante il periodo pandemico, l'applicazione è scaricabile gratuitamente. È uno strumento che consente di poter interagire direttamente con la polizia. Le forze dell'ordine, in questo modo, possono constatare la gravità della situazione e intervenire prontamente. Sì, perché è possibile inviare video, audio e immagini e, inoltre, possono essere aggiunte descrizioni e informazioni.

Attraverso la geolocalizzazione prevista sull'applicazione, gli investigatori potranno conoscere il luogo in cui avvengono gli episodi. Inoltre è possibile inviare segnalazioni in forma anonima. Ovviamente, nel caso in cui si dovesse assistere a tentati omicidi o simili, è necessario telefonare subito al numero unico delle emergenze 112.

