Picchia una turista e colpisce con una bottiglia un ragazzo nell’autobus, uomo ricercato dai carabinieri L’aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica 10 settembre a bordo di un autobus Atm a Milano. L’autore, non ancora identificato, ha fatto perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei carabinieri.

Un uomo, non ancora identificato, è ricercato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano. Questa notte, infatti, mentre si trovava a bordo di un autobus di Atm avrebbe sferrato un calcio a una turista e colpito con un coccio di bottiglia un 27enne che era intervenuto per difenderla. Prima dell'arrivo dei militari, però, l'autore del pestaggio aveva già fatto perdere le proprie tracce abbandonando il bus quando era in via Farini.

Il racconto del 27enne

L'aggressione è avvenuta intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica 10 settembre a Milano, più precisamente in via Carlo Farini all'angolo con via Giuseppe Ferrari all'altezza del Cimitero Monumentale. Un 27enne ha spiegato ai carabinieri che erano impegnati nei servizi straordinari con l'Azienda trasporti milanesi per la sicurezza del trasporto pubblico di essere stato colpito alla nuca con un coccio di bottiglia.

L'autore dell'aggressione è stato descritto come un uomo di probabile origine centroafricana che era apparso in stato di alterazione psicofisica. Il 27enne sarebbe stato colpito perché poco prima lo stesso uomo aveva sferrato un calcio a una gamba a una turista cilena di 19 anni e quindi era intervenuto in sua difesa.

L'uomo è ricercato dai carabinieri

La turista 19enne non ha richiesto soccorso sanitario, ma il ragazzo colpito con la bottiglia è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano. Per consentire ai carabinieri di svolgere le prime indagini e raccogliere le testimonianze, il servizio di trasporto pubblico è stato interrotto per circa mezz'ora.

Ora i militari sono impegnati nella ricerca dell'aggressore che ha fatto perdere le proprie tracce poco prima del loro arrivo.