Picchia, minaccia e insulta la moglie per anni: arrestato A Mantova un uomo ha picchiato e maltrattato per anni la moglie. Gli agenti lo hanno arrestato dopo una segnalazione del vicino di casa.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Una donna ha subito violenze fisiche e psicologiche dal marito. L'uomo è stato arrestato dalla questura di Mantova. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, la vittima sarebbe stata picchiata e insultata per anni. Nella serata di ieri, lunedì 25 settembre, è stata salvata dagli agenti che sono intervenuti nel loro appartamento: è stato in quel momento, che la donna ha deciso di raccontare quanto vissuto.

Il vicino di casa ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine

Sembrerebbe che sia stato un vicino di casa a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La persona, infatti, ha sentito un violento litigio tra la coppia. È stata così inviata una volante. Gli agenti sono entrati nella loro abitazione e si sono avvicinati al cinquantenne. L'uomo ha cercato di minimizzare sostenendo che in realtà non c'era alcuna lite violenta in corso.

Il racconto della vittima e la denuncia

Sul posto sono arrivati altri agenti della polizia. Mentre alcuni intrattenevano l'uomo, che era in evidente stato di agitazione, altri hanno avuto modo di poter parlare con la moglie e il figlio che hanno così raccontato le violenze fisiche e psicologiche che la donna ha subito.

Ha raccontato di essere stata picchiata e maltrattata. L'uomo avrebbe anche distrutto mobili e altri oggetti. Durante il sopralluogo, sono stati sequestrati due coltelli. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere in via Poma dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo per la vittima potrebbe essersi concluso un incubo che durava da diverso tempo.