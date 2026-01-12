Picchia la madre e nasconde in casa droga e un coltello: denunciata una 17enne nel Mantovano

(Immagine di repertorio)

Una ragazza di 17 anni è stata denunciata al culmine dell'ennesima lite con la madre, nei confronti della quale da tempo aveva comportamenti violenti. Sarebbero numerosi infatti gli episodi di aggressione in cui la ragazza avrebbe alzato le mani sulla madre. I fatti si sarebbero verificati all'interno della loro abitazione a Pegognaga, piccolo comune in provincia di Mantova. Secondo quanto si apprende, la madre trovandosi coinvolta nell'ennesimo litigio e non sapendo più come gestire la situazione da sola, avrebbe chiesto aiuto ai carabinieri della locale stazione di servizio, che sono immediatamente intervenuti nella casa. Secondo quanto riportato dai militari in una nota diffusa, dopo aver riportato la calma, avrebbero controllato la casa e trovato una cartina contenente ketamina e un coltello con una lama della lunghezza di 9 centimetri, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. La 17enne nascondeva tutto in casa. Nei suoi confronti è scattata quindi una denuncia per i reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infine i militari hanno sequestrato tutta la droga e gli altri oggetti trovati.

Cos'è la ketamina

La ketamina, di cui alcune dosi sono state ritrovate dai carabinieri in casa della 17enne denunciata, nota come la "droga dei ricchi" è una sostanza di origine sintetica, strutturalmente legata alla fenciclidina con effetti anestetici e psicoattivi. Si tratta di un medicinale che se assunto fuori da un percorso medico può creare disturbi e dipendenza. L’abuso prolungato può portare a alterazioni psicologiche e fisiologiche, simili a quelle di cocaina e eroina, tra cui depressione, ansia, e problemi motori. L’uso frequente può anche favorire comportamenti pericolosi, a causa delle alterazioni percettive e della perdita di controllo.