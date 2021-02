"Entro fine giugno tutti i cittadini lombardi saranno vaccinati". Lo annuncia Guido Bertolaso oggi martedì 2 febbraio nella sua prima conferenza stampa a Palazzo Lombardia come coordinatore del piano vaccinale anti-Covid per la fase 2. Nel dettaglio, "a marzo la situazione sarà ancora critica per quanto riguarda i vaccini, ma poi da aprile saremo invasi dalle dosi". Su queste basi Regione Lombardia ha organizzato il suo piano vaccinale che prevede somministrazioni 24 ore su 24 sette giorni su sette, sempre che "arriveranno le dosi promesse".

Le prime dosi di vaccino AstraZeneca in Lombardia dall'8 febbraio

Nello stesso giorno in Consiglio regionale la neo assessore al Welfare Letizia Moratti ha annunciato che la campagna vaccinale per gli over 80 inizierà dal 24 febbraio e che tra due settimane si potranno prenotare su su un portale dedicato. Da aprile, secondo Bertolaso, la Lombardia potrà contare su 4 o 5 tipologie di vaccini che permetteranno "la copertura di tutta la Lombardia entro la fine di giugno". I vaccini AstraZeneca – che ha appena avuto il via libera dall'Aifa – arriveranno, infatti, in Italia e in Lombardia tra l'8 e il 15 febbraio, successivamente verranno distribuiti e somministrati del 25 febbraio.

Bertolaso: Vera operazione di emergenza di protezione civile

Per il nuovo coordinatore occorre uno "straordinario gioco di squadra". E poi tiene a precisare: "Il Coronavirus è un virus democratico. Per questo quando mi hanno offerto questo ruolo ho subito risposto sì e senza chiedere neanche un euro, anche se alcuni miei colleghi, a cui avevo chiesto un supporto si sono tirati indietro per ragioni politiche. Sono un uomo delle istituzioni, un uomo di Stato. Questa pandemia è una vera operazione di emergenza di protezione civile". Bertolaso poi assicura che tutto il sistema lombardo verrà coinvolto: "Tutti dovranno dare il loro contributo per raggiungere 10 milioni di vaccinati entro l'inizio di quest'estate". Infine ribadisce: "Noi possiamo pensare a tutto, ma ci devono dare la materia prima. Oggi però io sono ottimista".