Non è estate a Milano se non si sente un pianoforte suonare per le vie della città. Da venerdì 25 giugno a domenica 27 torna Piano City Milano: l'evento, giunto ormai alla sua decima edizione, che regala la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali. In questi tre giorni sono stati organizzati oltre 100 concerti, tutti a ingresso libero su però prenotazione obbligatoria e seguendo il pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Più di 100 concerti nei cortili della città

A Milano dunque la musica il prossimo weekend sarà la vera protagonista: le note suoneranno per importanti quartieri della città di Milano, attraversando la Galleria d’Arte Moderna, Triennale Milano, il cortile d’onore dell’Università degli Studi di Milano, Base Milano, Padiglione Chiaravalle, mare culturale urbano, i Giardini di via Mosso e Parco Trotter. E ancora: il Giardino San Faustino all’Ortica, Cascina Campazzo, l’Ippodromo Snai San Siro, i nuovi Giardini di via Dezza, la Fondazione In-Oltre a Baranzate e Volvo Studio Milano. Un ritorno alla normalità dopo un anno e mezzo di pandemia: "L'edizione 2021 di Piano City Milano è uno dei segni più evidenti della ripresa dello spettacolo dal vivo in città", dichiara l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno. E poi aggiunge: "Grazie infatti a dieci anni di successo sempre crescente, questo festival è entrato nel cuore di Milano: il suo ritorno dal vivo in tanti luoghi diversi e diffusi nell'intero spazio urbano è un simbolo potente di rinascita e di felicità finalmente condivisa”. E per chi non potrà assistere ai concerti dal vivo è possibile seguire tutto il palinsesto in diretta streaming. Per altre informazioni e il programma completo il Comune di Milano invita ad accedere al sito ufficiale www.pianocitymilano.it, qui sarà possibile scegliere il concerto e prenotarsi.