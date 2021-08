Persona travolta e uccisa da un treno: bloccata la circolazione per alcune ore Una persona è stata travolta e uccisa da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Inverigo, in provincia di Como. Non si conoscono le generalità della vittima né la dinamica. Al momento l’ipotesi più acclarata è il gesto estremo, ma sul caso indagano i carabinieri. Per alcune ore la circolazione è stata sospesa.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Una persona è stata travolta e uccisa da un treno: è successo a Inverigo, un piccolo comune della provincia di Como di appena novemila persone, nel primo pomeriggio di oggi venerdì 27 agosto. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stata sospesa la circolazione dei treni per alcune ore creando disagi ai passeggeri. Non sono ancora note le generalità della vittima, ma – sulla base di quanto riportato dal giornale "QuiComo" – sembrerebbe trattarsi di un gesto estremo.

La dinamica è ancora poco chiara

La dinamica è ancora poco chiara: non si sa se il macchinista si sia accorta della presenza della persona o meno. L'uomo è morto sul colpo. L'allarme è stato dato intorno alle 15. L'incidente si è verificato all'altezza del passaggio a livello di via degli Alpini. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, i vigili del fuoco di Como, che hanno provveduto a recuperare il corpo, e la polizia ferroviaria. I carabinieri hanno aperto le indagini, per cercare di capirne di più. L'ipotesi però più acclarata è quella del suicidio, anche se non si esclude nessuna pista, nemmeno quella dell'incidente.

La circolazione ferroviaria è ripresa gradualmente

Per consentire tutte le operazioni di recupero, è stata interrotta la circolazione sulla linea Milano-Asso e tra le stazioni di Inverigo e quella di Merone. L'azienda Trenord ha poi comunicato di aver inviato un servizio sostitutivo, tramite degli autobus, per consentire ai passeggeri di proseguire con il loro viaggio. Alle 17, dopo che sono stati terminati i rilievi dei carabinieri, la circolazione è ripresa gradualmente.