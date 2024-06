Perseguita e palpeggia una barista: disposto il divieto di avvicinamento alla vittima

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, domenica 31 maggio, i carabinieri del comando provinciale di Cremona hanno sottoposto un uomo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima perché avrebbe perseguitato una barista. La misura è stata emessa dal Tribunale di Cremona dopo che la stessa aveva sporto denuncia ai Carabinieri.

Per quattro anni, la donna avrebbe subito continue molestie e persecuzioni da parte di un cliente: l'uomo aveva iniziato a importunarla con comportamenti inappropriati e fastidiosi. Avrebbe iniziato a rivolgerle apprezzamenti sgradevoli e le sue conversazioni avrebbero avuto contenuti sessualmente espliciti creandole quindi imbarazzo. Più volte avrebbe cercato il contatto fisico nonostante la donna lo avesse sempre respinto.

Quando non la vedeva al bancone, la cercava in maniera ossessiva chiedendo agli altri dove fosse. Un giorno le avrebbe addirittura toccato le parti intime: a quel punto, la barista ha immediatamente presentato una denuncia ai carabinieri spiegando di essere turbata e preoccupata per le continue molestie e per la presenza assidua dell’uomo nel locale. Ha racocntato loro di non sentirsi al sicuro, ma in un continuo stato di ansia e timore.

Sono state subito avviate le indagini: il giudice ha quindi imposto all’uomo di non avvicinarsi alla donna e a tutti i luoghi da lei frequentati, vietando la comunicazione con la persona offesa con qualsiasi mezzo. Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri.