in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo una violenta caduta in moto avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 16 gennaio, a Scanzorosciate, nella Bergamasca.

Ragazzo di 16 ricoverato in terapia intensiva dopo un incidente

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il 16enne avrebbe perso il controllo della sua moto mentre percorreva via Dalla Chiesa verso le 16.30. La caduta è stata molto violenta: il giovane ha sbattuto la testa e le gambe contro un paletto, continuando il suo volo per ulteriori cinque metri prima di impattare il terreno. Immediatamente sono scattati i soccorsi, con l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I sanitari, arrivati in via Dalla Chiesa, hanno trovato il 16enne in condizioni molto serie. Dopo una prima medicazione sul posto, l'hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso dove sono state accertate una grave frattura al femore e una alla mandibola.

Perde il controllo della moto per evitare il fratello

Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, che cita alcuni testimoni presenti sul luogo dell'incidente, il giovane, proveniente da via Aldo Moro con la sua Ktm 125, avrebbe perso il controllo della due ruote per evitare lo scontro con un'altra moto in arrivo dal senso di marcia opposto e guidata dal fratello. Così, avrebbe frenato bruscamente, andando a sbattere contro la segnaletica stradale verticale. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Nel frattempo, sul posto, sono intervenuti i carabinieri, allertati dall'Areu, per effettuare tutti i rilievi del caso e cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.