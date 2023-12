Perde casa e lavoro, costretta a lasciare il suo cane al canile: “Non c’è giorno in cui non penso a lui” A Bergamo, una donna di 40 anni ha perso la casa e il lavoro. Ha cambiato regione e dove vive adesso non le è consentito tenere i cani: è stata quindi costretta a lasciarlo in un canile.

Una donna di quarant'anni, originaria di Bergamo, è stata costretta a lasciare il suo cane al canile di Grignano, vicino a Brembate: "L'ho dovuto fare con la morte nel cuore", ha raccontato al quotidiano Il Corriere della Sera. Dino, meticcio di quattro anni, è arrivato i primi di dicembre. La sua proprietaria ha raccontato che si è trovata senza casa e senza lavoro. Ha dormito anche alcuni giorni in automobile proprio con il suo cucciolo.

È poi riuscita a trovare una casa, ma ha dovuto cambiare regione: "Dove mi trovo adesso non mi è permesso tenere Dino con me. Ho un tetto sopra la testa, ma chi mi ha dato questa possibilità non vuole animali", precisa. A Bergamo nessuno le ha potuto dare una mano. La quarantenne è stata così costretto a lasciare il suo amico a quattro zampe nel canile: "Sono a quattrocento chilometri da Bergamo, ma non c'è giorno in cui non penso a lui".

E, adesso, purtroppo Dino aspetta di poter trovare una nuova famiglia disposta ad adottarlo. Con lui, ci sono altri sessanta cani. A prendersi cura di loro, ci sono i volontari dell'Associazione Animalibera che però non sempre si trovano di fronte persone obbligate a lasciare loro i propri animali. Dopo il meticcio della quarantenne, ne è arrivato un altro. Il proprietario ha però specificato che se non lo avessero preso loro, lo avrebbe abbandonato nei campi.

"A quel punto cosa potevamo fare? Lo abbiamo preso con noi", ha spiegato una volontaria. L'associazione resiste grazie alle donazioni di diverse persone. Ma non è sempre facile. Per sostenere le attività del canile, è stato organizzato anche un mercatino di Natale attivo il sabato e la domenica. Gli ultimi giorni disponibili sono 16-17 e 23 dicembre.