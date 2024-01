Trovato morto in casa dopo un mese: la scoperta il giorno dell’ultimo dell’anno Un uomo di 66 anni è stato trovato morto in casa sua a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, il giorno dell’ultimo dell’anno: il decesso risalirebbe a circa un mese fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta nella giornata di ieri domenica 31 dicembre a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Qui un uomo è stato trovato morto un casa dopo un mese dal decesso. La vittima è un 66enne di cui nessuno aveva più notizie da un mese: come riposta Prima Lecco, Vigili del fuoco, Carabinieri e sanitari del 118 sono stati allertati verso l'ora di pranzo. Una volta in casa, è stato necessario forzare la porta, hanno trovato l'uomo morto.

Ora spetta al medico legale cercare di risalire all'esatto giorno del decesso, ma stando alle condizioni in cui è stato trovato è probabile che la morte sia avvenuta diversi giorni fa. Si ipotizza una morte per cause naturali, tutto però dovrà essere ancora accertato.

Da giorni la sua auto era regolarmente parcheggiata in garage ma chi provava a chiamarlo non aveva alcuna risposta. Ci sono voluti giorni però per far scattare l'allarme. Non è stato reso noto il nome della vittima.