Perché nelle metro di Milano suoneranno per 2 giorni le canzoni di Lucio Battisti Venerdì 29 e sabato 30 settembre, al mattino e nel pomeriggio, in alcune fermate della metro di Milano si potranno ascoltare le canzoni di Lucio Battisti. L’omaggio fa parte di “Quel gran genio”, un’iniziativa che per tre giorni celebrerà il cantautore a 25 anni dalla morte.

A cura di Sara Tirrito

Immagini di repertorio

Dal 29 settembre al 1 ottobre, su alcune linee della metropolitana di Milano si sentiranno soltanto le canzoni di Lucio Battisti. L'iniziativa fa parte di "Quel gran genio", un festival di tre giorni di musica, performance artistiche ed eventi organizzati per omaggiare il cantautore a 25 anni dalla sua morte.

Undici in totale gli appuntamenti previsti in tutta Milano, organizzati da L'Isola che non c'era con il sostegno del Comune e di varie aziende, tra cui Sea Aeroporti, Ferrovienord, Openstage, Cpm Music Institute, e Sony Music Italia.

In quale metro ascoltare Lucio Battisti e quali canzoni saranno diffuse

Nessuno degli eventi sarà in contemporanea e nel complesso si toccherà tutta la discografia di Lucio Battisti. In metropolitana, la prima canzone partirà alle 7:40 di venerdì 29 settembre dalla stazione di Cadorna con un live acustico di "Presto, presto". Sabato 30 settembre alle fermate di metropolitana Garibaldi, Bicocca e Loreto, tra le 13:00 e le 15:30 il repertorio di battisti sarà interpretato da una compagnia di buskers.

Nella stessa sera, Battisti si potrà ascoltare anche sui mezzi di superficie. In collaborazione con Sony Music Italy, la manifestazione prevede che dalle 20:30 alle 23:00 di sabato si possa fare un giro turistico musicale sul tram storico ATMosfera. Il tram partirà dal Castello sforzesco e attraverserà il centro facendo tre giri di un'ora. A bordo, ci saranno le musiche di Lucio Battisti.

Gli altri appuntamenti in omaggio a Battisti

Oltre che in metro, Battisti ‘suonerà' in tutta la città, dal centro alla periferia. Alle 8:50 del 29 settembre ci sarà una performance all'aeroporto di Linate. Alle 11:30 la musica si sposterà nel quartiere di City Life con un'interpretazione di Battisti dal vivo in chiave classica.

Sempre nella zona di Linate, nel pomeriggio, alle 17:30 ci sarà un dibattito a Est Milano e la sera una presentazione di libri al Linate Center dell'aeroporto. Sabato 30 settembre ci sarà un convegno al Cpm Music Institute alle 10:30 del mattino. Nel pomeriggio, live acustici sul palco di Cascina Merlata-Mare culturale urbano.

Domenica 1 ottobre dalle 16:00 al Teatro Franco Parenti si terrà un concerto di tre ore che partirà dai brani d'esordio degli anni Sessanta a quelli che lo hanno reso famoso come Emozioni, I giardini di marzo, E penso a te.

Come raccontato dagli organizzatori, l'obiettivo è fare emergere "la componente innovativa" della musica di Battisti anche nel periodo successivo alla collaborazione con Mogol. Coinvolti nei live e sul palco del Teatro Franco Parenti saranno oltre 27 musicisti mentre a condurre la serata sarà Massimo Cotto.