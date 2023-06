Perché Impagnatiello non ha mai nominato il figlio Thiago dopo l’omicidio di Giulia Tramontano Alessandro Impagnatiello non ha speso nessuna parola per il figlio Thiago, confermando di non aver sviluppato nei suoi confronti nessun legame emotivo.

A cura di Anna Vagli

Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano e il figlio che portava in grembo nel momento in cui si è reso conto che la ventinovenne non era più sotto il suo controllo. A quel punto, infatti, le sue vite parallele si erano scontrate e lui era stato smascherato. Difatti, quando un narcisista viene scoperto entra in una dimensione aggressiva senza via d’uscita poiché si concretizza il suo timore più grande: quello di perdere il dominio e l’immagine ideale che si è sforzato di costruire con il tempo e con le menzogne. C’è però un passaggio fondamentale in questa terribile storia che non può e non dovrebbe passare inosservato anche a chi indaga. Impagnatiello non ha mai speso una parola di pentimento neanche per la morte di suo figlio Thiago.

Dunque, dal punto di vista dell’analisi comportamentale, ciò che colpisce di più in questa drammatica vicenda è che, anche in sede di interrogatorio di garanzia, Impagnatiello non ha riservato nessuna parola per suo figlio Thiago. Confermando di non aver alcun legame emotivo con lui. Avendo deciso di allontanarlo anche simbolicamente dalla propria esistenza. E di averlo fatto a più riprese. Del resto, che l’affettività fosse del tutto assente, era facilmente evincibile sin dal momento in cui si era determinato a falsificare il test del Dna, tentando di fornire alla collega di lavoro un’immagine di sé non corrispondente alla realtà.

Quale uomo in attesa di diventare genitore terrebbe un comportamento di questo tipo? Sicuramente un analfabeta emotivo. Un individuo incapace di provare empatia e compassione per gli altri. E che si serve degli altri solo nella misura in cui sono capaci di provvedere alle sue esigenze. Per questo Impagnatiello non avrebbe mai accettato di diventare nuovamente padre. Thiago era percepito come un potenziale ostacolo rispetto alla vita che quest’ultimo desiderava e voleva continuare a condurre.

Leggi anche Ritrovati i documenti di Giulia Tramontano in un tombino a Milano: si cerca ancora il cellulare

Per le caratteristiche della sua personalità, Impagnatiello dipendeva fortemente dall'ammirazione e dalla validazione delle donne che gli gravitavano attorno. Era completamente focalizzato su sé stesso, sui propri bisogni e la propria gratificazione. Il rapporto con Thiago è stato quindi fin da subito compromesso da questa prospettiva distorta e strumentale della sua esistenza e della maniera scellerata con cui aveva deciso di viverla. L’ex barman, in verità, non era mai entrato in relazione con il figlio concepito insieme a Giulia.

Di conseguenza, il suo arrivo avrebbe rappresentato innanzitutto una minaccia per il suo bisogno di dipendenza emotiva. Poi, non dimentichiamoci che Impagnatiello era già padre di un bambino di otto anni. Dunque, metterne al mondo un altro lo avrebbe impegnato ancora più economicamente. Impedendogli di concentrarsi sui suoi bisogni e sulle sue esigenze, anche di tipo consumistico. Difficoltà insormontabili agli occhi di un narcisista. Per tale ragione Impagnatiello, uccidendo Giulia, non si è sbarazzato solamente della compagna. Ma anche, e forse soprattutto, del figlio che portava in grembo. Un monito per tutte le donne. Quando essere innamorate significa soffrire, state amando troppo.