Perché ci sono i trattori in giro per Milano? Una quindicina i trattori che hanno sfilato per le vie di Milano, per manifestare contro la crisi del settore zootecnico. Bloccata durante il passaggio dei mezzi la zona della stazione Centrale.

Foto di repertorio

No, non è come la canzone di Rovazzi, con il trattore a comandare. Stavolta, con il trattore a protestare. Sono una quindicina i trattori che, ieri pomeriggio, hanno sfilato per le vie di Milano per manifestare contro la crisi del settore zootecnico e la gestione delle quote latte. Il corteo, organizzato da Agricop Lombardia, è partito dalla zona dell'Idroscalo, destinazione Pirellone. Bloccata, durante il passaggio dei mezzi, l'area che circonda la Stazione Centrale (piazza della Repubblica, viale Tunisia, corso Buenos Aires).

Con questa azione, i produttori agricoli hanno chiesto aiuto per bloccare le multe legate alle quote latte, sulle quali lo Stato non ha ancora preso una posizione chiara. Dilaga così la protesta a Milano, che ha raggiunto anche Bergamo. "Un gravissimo stato di crisi in cui versa da tempo la zootecnia nazionale", scrivono su Copagri. "Per protestare contro la gestione delle quote latte, e soprattutto contro le multe che ne hanno fatto seguito".

Il presidente della Copagri Lombardia e dell'APL Pianura Padana Roberto Cavaliere, ha lanciato un appello al governo regionale: "L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini, la Regione Lombardia e il Governo sull'importanza di arrivare rapidamente a una soluzione condivisa che consenta di mettere fine a quasi trent'anni di incertezze ai danni dei produttori. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a una dura azione di riscossione operata dall'Agenzia delle entrate nei confronti degli allevatori, con pignoramenti dei conti correnti e conseguenti effetti devastanti sulla produttività e sulla continuità aziendale".