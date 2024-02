“Per gli stranieri servirebbero campi di rieducazione”: polemica per le frasi del consigliere comunale di Lodi “Servirebbero campi di rieducazione” e ancora “sono passati dal cammello alla macchina”: sono solo alcune frasi pronunciare dal consigliere comunale Gianmario Invernizzi durante il consiglio comunale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

"Educhiamoli, campi di rieducazione. C'è un campo di calcio, facciamo campo di educazione civica così gli spieghiamo come si vive in un paese civile": a dirlo è Gianmario Invernizzi, consigliere comunale di Lodi durante il consiglio comunale di ieri, mercoledì 28 febbraio. Le sue frasi hanno sollevato diverse polemiche.

L'esponente, che fa parte della lista civica dell'ex sindaca di centrodestra, ha esordito – durante la discussione sul bilancio di previsione – affermando che via Lodino andrebbe sistemata: "Va bonifica. Il termine esatto è bonifica". Ha poi specificato che quella strada "la faccio cento volte al giorno. Le assicuro sembra di essere in una giungla. Sono degli Indios. I camion di traverso, parcheggiano, suoni, non gliene frega niente. Aspettano di scaricare tutte le merci, stai lì mezz'ora in fila. Se scendi e gli dici qualcosa ne escono quaranta per dirti che cosa vuoi", ha affermato.

Quando gli è stato fatto notare di aver maggiore rispetto, ha sostenuto: "A chi ho mancato di rispetto? Manco di rispetto a questi incivili che utilizzano una via che è di importanza percorrenza nella maniera in cui la usano".

E ancora: "È una via che oggi va educata. Questi cittadini stranieri vanno educati. Sono passati dal cammello alla macchina. La verità dà fastidio alla sinistra? Mi piacerebbe che i Nas andassero in qualche negozio di via Lodino. Mi metto a ridere. Non vedo mai chiuso un negozio di stranieri. Quando sono entrato c'era puzza, sporco e schifezza".

Sul caso si è espresso Domenico Pellecchia, consigliere del Partito democratico di Lodi: "L'ennesima prova che l'opposizione di destra a Lodi non riesce a concentrarsi su tematiche cittadine, ma preferisce cavalcare i temi dell'immigrazione e della sicurezza, per evitare di parlare dell'immobilismo che ha caratterizzato i cinque anni della loro amministrazione a Lodi".