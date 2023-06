Pensionato morto in casa: il cadavere è stato trovato mummificato dopo un mese Carlo Cappelli è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Secondo i sanitari del 118, sarebbe morto da almeno un mese.

A cura di Enrico Spaccini

(Repertorio)

Il cadavere di un uomo di 77 anni è stato trovato all'intero del suo appartamento a Canzo, in provincia di Como. Si tratta di Carlo Cappelli, pensionato che da tempo viveva da solo e del quale si sta procedendo a rintracciare i familiari. Secondo quanto accertato dal personale sanitario del 118 intervenuto nell'abitazione, il 77enne sarebbe morto almeno da un mese considerando lo stato di decomposizione e quasi mummificazione del cadavere.

Il ritrovamento del corpo di Cappelli

Ad aprire per primi la porta dell'appartamento sono stati i vigili del fuoco. Ieri sera, lunedì 5 giugno, sono intervenuti su richiesta del 118 e hanno forzato il portone di via Puccini. Cappelli è stato trovato seduto, senza vita. In un primo momento la polizia locale e i sanitari hanno ipotizzato che il periodo del decesso risalirebbe a diverse settimane precedenti al ritrovamento. Ulteriori accertamenti avrebbero datato la morte a un mese fa.

Secondo il racconto di alcuni vicini, Cappelli non era una persona particolarmente socievole. Chi lo conosceva spiega come il 77enne era solito chiudersi in casa da solo, rifiutando ogni contatto con l'esterno. Probabilmente questo ha contribuito a far sì che nessuno si allarmasse per la sua assenza e che il decesso sia stato scoperto così tanti giorni in ritardo.

Le cause del decesso

Per quanto riguarda le cause del decesso, gli investigatori non sembrano avere molti dubbi. Si sarebbe trattata di una morte naturale, provocata da un infarto o comunque da malore. A supporto di questa ipotesi ci sarebbero anche le condizioni in cui è stata trovata l'abitazione.

Sarà compito del magistrato di turno alla Procura di Como decidere se disporre ulteriori esami, ed eventualmente quali.