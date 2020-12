in foto: Foto di repertorio

Una donna di 61 anni è stata arrestata dai carabinieri di Pedrengo, paese in provincia di Bergamo, con l'accusa di aver ucciso a martellate un uomo di 73 anni, suo cugino. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, domenica 20 dicembre, in una villetta in via Camozzi.

Litigata finisce in tragedia, donna uccide il cugino a martellate

Secondo quanto ricostruito dai militari sopraggiunti sul luogo del delitto, i due vivevano insieme dal 2015 ed entrambi non avevano coniugi. Da una prima ricostruzione, pare che i due abbiano iniziato a litigare per motivi famigliari. La discussione, però, sarebbe deflagrata quando la donna avrebbe impugnato il martello cominciando a colpire il parente. Dopodiché, la medesima, avrebbe allertato il 118, riportando il ferimento dell'uomo. Al loro arrivo i sanitari non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso del 73enne, spirato mentre i soccorsi stavano arrivando. Da chiarire l'esatta causa della morte, se per via delle martellate ricevute o per motivi legati all'aggressione.

Anziana investita da un treno nel Comasco

Un'altra tragedia stava per consumarsi nella mattinata di oggi, lunedì 21 dicembre, a Lomazzo, in provincia di Como. In prossimità del passaggio a livello in via Graffignana, una donna di 77 anni è stata investita e travolta da un treno della Como Lago-Milano. Immediato l'arrivo dei soccorsi che hanno medicato l'anziana prima di trasferirla in codice giallo, e dunque non in pericolo di vita, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna del capoluogo di provincia. Sulla vicenda indagano sia i carabinieri che gli agenti della polizia ferroviaria. Circolazione in tilt lungo tutta la tratta.