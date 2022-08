Pedina la vicina, cerca di investirla e le sputa addosso: divieto di avvicinamento per un 80enne Un anziano di 80 anni è stato raggiunto da divieto di avvicinamento nei confronti di una vicina di casa dalla quale dovrà stare distante almeno dieci metri e alla quale non potrà più rivolgere la parola.

Un anziano di 80 anni è stato raggiunto da divieto di avvicinamento nei confronti di una vicina di casa dalla quale dovrà stare distante almeno dieci metri e alla quale non potrà più rivolgere la parola. Lo ha deciso il Tribunale dopo che per due anni l'uomo si è reso responsabile di una persecuzione nei suoi confronti.

Vessa e perseguita la vicina, divieto di avvicinamento

Secondo quanto riportato dai carabinieri della Compagnia di Seregno, che hanno eseguito il provvedimento, l'uomo era già stato affidato in prova ai servizi sociali. Nel corso degli ultimi due anni, l'80enne avrebbe rivolto insulti di ogni tipo alla vicina 54enne, abbandonando sacchi dell'immondizia sotto la sua porta di casa e scrivendole bigliettini a sfondo sessuale. Inoltre, avrebbe suonato insistentemente al campanello di casa sua gettandole acqua addosso dal balcone. In un'occasione, poi, le avrebbe scagliato delle uova contro l'automobile. Il tutto sarebbe nato durante il primo lockdown.

Sputi, tentativi di investimento e minacce

Secondo le ricostruzioni operate dai militari, l'uomo avrebbe in più di un'occasione pedinato la vittima nascondendosi nelle aree comuni del condominio per attenderla. Una volta, avrebbe anche cercato di investirla con il motorino. In tutto questo, la 54enne ha provato a convivere con i comportamenti dell'80enne, cercando un modo per conciliarsi, fino a quando ha presentato un esposto ai carabinieri chiedendo l'aiuto di altri vicini. I militari hanno eseguito nei giorni scorsi il provvedimento emesso dal Tribunale.