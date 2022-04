Pavia, vendeva capi di abbigliamento contraffatti su Instagram: denunciata una donna Una donna è stata denunciata dalla guardia di finanza di Pavia per aver venduto su Instagram capi di abbigliamento contraffatti.

Vendeva capi di abbigliamento contraffatti spacciandoli per pezzi di alta moda su Instagram facendosi pagare sulla prepagata della nonna. La guardia di finanza ha però scoperto la sua attività illecita denunciandola per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. La sua base operativa era online, dove promuoveva vestiti, scarpe e altri capi per una clientela prettamente localizzata nella provincia di Pavia. Proprio i clienti della donna rischiano a loro volta i guai: potrebbero essere sanzionati per duecento euro per ogni prodotto tarocco acquistato.

Secondo quanto comunicato dalle fiamme gialle, le indagini hanno portato all'identificazione di oltre 80 clienti in tutta Italia – rintracciati dopo un'analisi del cellulare della donna – che hanno comprato scarpe, borse e vestiti per un valore pari a più di 35.000 euro. La donna che glieli ha venduti, residente nel Pavese, pubblicizzava i capi di abbigliamento su Instagram da diversi profili tramite storie e post. In alcuni casi proponeva sconti allettanti che inducevano gli utenti social a comprare la merce, solitamente venduta ad un prezzo scontato di due terzi rispetto al costo in negozio. Per quanto riguarda il ritiro del prodotto, ci si organizzava una volta provveduto al pagamento. Solitamente, spiega la guardia di finanza, lo scambio avveniva all'interno di un'abitazione o di un bar. Lo stratagemma del pagamento tramite ricarica della carta prepagata della nonna voleva depistare eventuali indagini ma la commerciante abusiva è stata ugualmente scoperta dalle forze dell'ordine.