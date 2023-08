Pavia, uomo di 40 anni si sdraia sui binari del treno: salvato dai carabinieri Si è sdraiato sui binari in attesa del treno: una pattuglia dei carabinieri si è accorta per caso di quanto stava accadendo e lo salvato.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

È successo nella serata di ieri, martedì 8 agosto 2023: un uomo di 40 anni italiano si è sdraiato sui binari in attesa che passasse il treno, all'altezza di un passaggio a livello a Stradella, comune in provincia di Pavia, in Oltrepò Pavese, in via Mameli.

L'intervento dei carabinieri

Non appena si sono accorti di quanto stava accadendo sui binari, poco prima del passaggio del convoglio, sono intervenuti i carabinieri di Stradella. I militari di una pattuglia del Radiomobile si sono ritrovati per caso davanti alla scena. Una volta compreso che si trattava di un tentativo di suicidio, non hanno esitato a raggiungerlo per tranquillizzare e far allontanare l'uomo dai binari. Per farlo, i carabinieri hanno dovuto trasportarlo di peso: pochi attimi dopo le sbarre del passaggio a livello si sono abbassate per permettere al treno di passare. Qualche momento di più sarebbe risultato fatale.

Il quarantenne affidato al 118

Una volta, allontanato dalla zona e dal possibile passaggio del treno, è stato poi affidato agli operatori del personale sanitario del 118, arrivati sul luogo a bordo di un'ambulanza.

Il quarantenne è stato trasportato d'emergenza in ambulanza nell'ospedale di Voghera, a Pavia, dove è stato preso in cura dai medici e dagli infermieri mentre si trovava ancora in evidente stato confusionale. Attualmente sono in corso gli accertamenti sul suo stato di salute. "Un ritardo di pochissimi minuti avrebbe di certo portato a conseguenze tragiche", hanno fatto sapere nella giornata di oggi, 9 agosto 2023, dal Comando provinciale di Pavia.