"Pronto 113". "Buongiorno, chiamo per la mia vicina di casa. La sento gridare ‘aiuto' da mezz'ora. Ha 76 anni e vive da sola". "Arriviamo subito". Si può riassumere così la chiamata alla polizia di Alessandro, un uomo di Pavia, preoccupato per i continui lamenti che arrivavano dalla casa dell'anziana vicina. Il cittadino ha preso in mano il telefono e ha chiamato il 113. Dopo pochi minuti nel condominio è arrivata una pattuglia con due agenti: Alessandro è riuscito ad aprire loro il cancello e la porta del palazzo. Una volta dentro gli agenti hanno però dovuto buttare giù la porta di casa dell'anziana per soccorrerla. Dopo aver provveduto alla prima assistenza, sono riusciti a far ritornare anche il sorriso alla donna: nell'attesa dell'arrivo del personale medico i due poliziotti le hanno tenuto compagnia e le hanno regalato un panettone facendola così tranquillizzare. Il tutto seguendo il motto: "Esserci sempre". L'accaduto poi è stato raccontato dalla polizia in un tweet.

Gli altri regali delle forze dell'ordine ai più anziani

Non è che uno dei tanti interventi di assistenza ai più anziani da parte delle forze dell'ordine in questo periodo di Natale. Tra questi ci sono stati anche alcuni momenti di allegria: il giorno di Natale la signora Fedora, una vedova di 87 anni, ha telefonato alla centrale operativa della Questura di Milano, per invitare gli agenti a casa sua per un brindisi. "Sono sola", aveva detto. Così, senza pensarci, quattro agenti della volante hanno raggiunto la signora e hanno trascorso un po' di tempo con lei. Per la gioia dell'anziana, che finalmente ha avuto qualcuno con cui condividere gli auguri. Mentre i vigili del fuoco hanno portato i loro auguri ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria all'ospedale Civili di Brescia: hanno utilizzato la loro scala meccanica per raggiungere da fuori le finestre delle camere dell'ospedale e salutare i più piccoli.