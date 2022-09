Paura fuori da una scuola di Brugherio: dodicenne investita da un’auto Una dodicenne è stata investita mentre stava andando a scuola nella mattinata di oggi lunedì 26 settembre fuori da una scuola di Brugherio, in provincia di Monza.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura nella mattinata di oggi lunedì 26 settembre fuori da una scuola di Brugherio, in provincia di Monza. Una dodicenne è stata investita mentre stava andando a scuola. Subito sono scattati i soccorsi: l'adolescente è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

La ragazzina non ha mai perso conoscenza

L'incidente è avvenuto in via Fratelli Kennedy nel paese alle porte di Monza, proprio nella via delle scuola media che la 12enne frequenta. Poco prima della campanelle di inizio delle lezioni delle 8, un'auto l'ha travolta. L'impatto è stato violento ma fortunatamente la ragazzina non ha mai perso conoscenza. I medici e paramedici sono intervenuti immediatamente sul posto: una volta stabilizzata è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Gli agenti di polizia sulla dinamica dell'incidente

Ad allertare i soccorsi sono stati gli altri passanti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Brugherio: spetterà loro ricostruire quanto accaduto. Ancora da capire tutta le dinamica e se ci sono state qualche violazioni del codice stradale.