Paura a Parona, uomo di 41 anni estrae una pistola sul treno e spara un colpo in stazione L’uomo, un 41enne, viaggiava su un treno della linea ferroviaria Milano-Mortara quando ha estratto una pistola per poi nasconderla. Una volta in stazione ha sparato un colpo verso l’aperta campagna.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo di 41 anni ha esploso un colpo di pistola alla stazione ferroviaria di Parona, in provincia di Pavia, nella serata di ieri giovedì 14 aprile. Stando alle prime informazioni, l'uomo, originario del Senegal, viaggiava su un treno della linea ferroviaria Milano-Mortara quando ha estratto una pistola per poi nasconderla pochi secondi dopo. Gli altri passeggeri, terrorizzati, hanno subito avvisato il capotreno che a sua volta ha allertato la polizia ferroviaria. Una volta fermato il treno però l'uomo è sceso dal treno e ha sparato un colpo verso la campagna.

L'intervento dei carabinieri che hanno bloccato l'uomo

Immediatamente sul posto si sono precipitati i carabinieri che lo hanno bloccato. Subito è scattata la perquisizione: lo hanno trovato in possesso di una pistola riposta in una valigetta. Al suo interno era inserito un bossolo inesploso calibro 22LR. Dai successivi accertamenti è emerso che si tratta di un'arma clandestina, e quindi detenuta illegalmente, perché priva di porto d'armi. E ancora: all'interno di un marsupio sono stati ritrovati altri due proiettili integri dello stesso calibro e un coltello da cucina con una lama di 9 centimetri. Tutto ora è stato messo sotto sequestro: il 41enne si trova ora al carcere di Torre del Gallo a Pavia. Dovrà rispondere dei reati di detenzione e porto di pistola clandestina, false attestazioni sull'identità personale e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Intanto resta ora da capire se il 41enne abbia già in passato viaggiato con una pistola e procurato allarme e terrore sui treni. Fondamentali saranno le indagini delle prossime ore.