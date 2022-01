Pattinano sulle acque ghiacciate del lago d’Endine ma una lastra si rompe: ricoverato un 26enne Stava pattinando sulle acque ghiacciate del lago d’Endine quando una lastra si è spezzata, gettandolo in acqua. Un ragazzo di 26 anni è stato ricoverato per principio di assideramento.

Pomeriggio da dimenticare per due ragazzi di 25 e 26 anni che hanno trascorso momenti di vero panico mentre pattinavano sul lago d'Endine, nella Bergamasca. I due, insieme a diversi altri pattinatori, stavano sfrecciando sulle acque congelate dello specchio lacustre quando improvvisamente il ghiaccio sopra il quale pattinavano si è spezzata, facendoli cadere in acqua.

Cede il ghiaccio del lago, pattinatori finiscono sott'acqua

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 18 quando entrambi si sono ritrovati a galleggiare nelle acque gelate del lago. In primo, il 25enne originario di Spinone, era fortunatamente vicino a riva. Per questo motivo è riuscito da solo a trarsi in salvo e raggiungere la terra ferma. Diverso il discorso per l'amico, un 26enne di Casazza, che è caduto in acqua a diversi metri di distanza dalla riva. Mentre alcuni testimoni allertavano il 118, altri, insieme al 25enne, hanno lanciato una cima al ragazzo che è stato tirato sulla terra ferma.

Ragazzo trasferito in ospedale per un principio di assideramento

Nel frattempo i sanitari inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia a bordo di tre ambulanze hanno predisposto il campo per le prime medicazioni. Dopo una prima stabilizzazione, il 26enne è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Zingonia per un principio di assideramento. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Fortunatamente, l'incidente non ha riguardato altri pattinatori. I soccorritori sono quindi rientrati dopo essersi accertati che i presenti stessero tutti bene.