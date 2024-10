Parte un colpo accidentale dal fucile da caccia in casa: Stefano Brambilla muore a Stradella

video suggerito

È stato colpito in pieno dal suo fucile da caccia Stefano Brambilla, pensionato di 64 anni che oggi lunedì 7 ottobre verso le 8.30 è morto nella sua casa di via San Martino a Stradella (Pavia) mente maneggiava il suo calibro 12 regolarmente detenuto.

È stato colpito in pieno dal suo fucile da caccia Stefano Brambilla, pensionato di 64 anni che oggi lunedì 7 ottobre verso le 8.30 è morto nella sua casa di via San Martino a Stradella (Pavia) mente maneggiava il suo calibro 12 regolarmente detenuto.

L'allarme è stato lanciato dalla figlia, convivente del padre vedovo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, ma per la vittima non c'era purtroppo più nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Nell'abitazione della tragedia sono arrivati anche i carabinieri di Stradella, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto.

Secondo quanto emerso finora l'uomo era da solo in cantina mentre stava maneggiando il fucile da caccia. I militari, al momento, escludono così la responsabilità di terze persone, così come anche l'ipotesi del gesto volontario: non si sarebbe trattato di un suicidio, insomma, ma di un tragico incidente che ha travolto l'uomo in pieno petto. Un colpo che ha fratturato lo sterno del 64enne, provocando così conseguenze letali agli organi vitali.