Precipita con il parapendio durante l’atterraggio e si schianta contro un albero: ferito un turista Un turista tedesco è precipitato con il parapendio in provincia di Lecco: prima di schiantarsi al suolo, è finito contro un albero.

A cura di Ilaria Quattrone

Grave incidente con il parapendio in Valsassina: nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 luglio, in provincia di Lecco un uomo si è schiantato al suolo durante l'atterraggio. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruirla esattamente.

Non è più riuscito a governare la vela: si indaga sulle cause

In base alle prime informazioni, sembrerebbe che l'uomo – un turista tedesco di 55 anni – sia partito dall'Alpe Giumello. A un certo punto non sarebbe più riuscito a governare la vela. Per questo motivo avrebbe perso quota, schiantandosi a Cortenova, in località Piano. L'uomo è finito prima contro un albero e poi al suolo. Fortunatamente i residenti del posto hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I rilievi affidati agli agenti della polizia locale

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza. Da Como è partito anche un elicottero del 118. Presenti anche i vigili del fuoco arrivati da Bellano e da Lecco, che hanno contribuito alle operazioni di soccorso, e gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi.

L'uomo ha riportato un trauma cranico

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto ed essere stato stabilizzato, i medici hanno deciso di trasferirlo in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Avrebbe riportato un trauma cranico e ferite alle gambe. Nonostante le gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.