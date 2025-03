Pannello cade dal soffitto della scuola media di Manerbio durante una lezione sulla sicurezza: ferita una studentessa

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Una studentessa della scuola media di Manerbio (in provincia di Brescia) è stata colpita da un pannello che si è staccato dal controsoffitto dell'Aula Magna dell'istituto nella mattinata di ieri, giovedì 13 marzo. Stando a quanto ricostruito, l'incidente si sarebbe verificato durante una lezione sulla sicurezza tenuta dai carabinieri della locale Stazione. I tecnici comunali hanno avviato un'indagine per risalire alla causa del distaccamento del pannello, probabilmente dovuta a "un accumulo eccessivo di umidità in un canale di scolo".

Sono stati gli stessi carabinieri che stavano tenendo la lezione in Aula Magna a soccorrere per primi la ragazzina colpita dal pannello. La studentessa è stata, poi, affidata alle cure del personale sanitario, arrivato con ambulanza e automedica, e trasportata in codice verde in ospedale. La giovane studentessa non ha riportato ferite gravi.

Come riportato da BsNews, i vigili del fuoco insieme a un funzionario tecnico hanno messo in sicurezza l'area dove si è verificato l'incidente e alcuni locali vicini, in attesa degli interventi di ripristino. Il Comune di Manerbio ha fatto sapere che il cedimento del pannello sarebbe "riconducibile a un’infiltrazione d’acqua causata dalle intense precipitazioni degli ultimi giorni". Queste, ha spiegato l'amministrazione, avrebbero "provocato un accumulo eccessivo di umidità in un canale di scolo”.

È comunque ancora in corso un'indagine più approfondita sull’intero edificio scolastico, in modo da scongiurare altri incidenti simili. Sul posto, nella mattinata del 13 marzo, è arrivato anche il sindaco Paolo Vittorielli, il quale ha assicurato che "l’amministrazione Comunale continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evolversi della situazione e resterà in contatto con la famiglia della studentessa".