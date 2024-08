video suggerito

Palpeggia una ragazza durante lo schiuma party di Ferragosto all’Acquatica Park di Milano: arrestato 19enne Un 19enne è accusato di aver palpeggiato una sua coetanea durante lo schiuma party di Ferragosto all’Acquatica Park di Milano. La polizia lo ha arrestato per violenza sessuale e lo ha condotto in carcere a San Vittore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Acquatica Park di Milano (foto da Facebook)

Un 19enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 agosto, per aver palpeggiato una ragazza sua coetanea all'Acquatica Park di Milano, nel quartiere di Quinto Romano. Il ragazzo ha provato a giustificarsi dicendo di aver "sbagliato" e di avere già "una fidanzata". Il giovane, è stato condotto al carcere di San Vittore.

La violenza sarebbe avvenuta intorno alle 16 di Ferragosto quando, al parco acquatico di via Airaghi, si stava tenendo uno schiuma party. Mentre i bagnanti si stavano cimentando in balli e canti vari, un 19enne, italiano e incensurato, si sarebbe avvicinato a una ragazza sua coetanea e l'avrebbe palpeggiata. Lei, una 20enne italiana, non appena si è accorta di cosa le stava capitando ha lanciato l'allarme.

I primi a intervenire sono stati alcuni addetti della struttura milanese. Una volta riconosciuto il ragazzo, hanno provveduto a bloccarlo e a chiamare il 112. Poco dopo sono arrivate sul posto le Volanti dell'ufficio prevenzione generale della Questura che, dopo i primi accertamenti, hanno arrestato il 19enne.

Leggi anche Come stanno i feriti del rifugio in Valtellina dove è avvenuta un'esplosione durante il pranzo di Ferragosto

Ora il ragazzo si trova in carcere a San Vittore in attesa di essere ascoltato nell'udienza di convalida dell'arresto. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale. Agli agenti di polizia, il 19enne ha detto di aver agito per errore dicendo: "Ho già una fidanzata".