Pallonate contro il ristorante a mezzanotte, gestore protesta e viene picchiato: ricoverato nel lodigiano

Immagine di repertorio

Prendono a pallonate la vetrina del ristorante a mezzanotte. Il gestore protesta e come risposta viene assalito dal branco. Una decina di ragazzi che erano in strada nel cuore della notte. I giovani lo circondano, poi lo tempestano di colpi, anche pugni, sferrati con violenza in diverse parti del corpo. L'uomo, 62 anni, cade a terra dolorante. I giovani, tutti tra i 16 e i 18 anni, lo lasciano lì. Nessuno lo aiuta e gli presta soccorso. Vanno via, dileguandosi nel nulla. L'aggressione è avvenuta a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi.

Ristoratore aggredito nel lodigiano da gruppo di ragazzi

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia Locale. Secondo le prime informazioni, i giovani stavano giocando a pallone nella strada antistante il ristorante attorno alla mezzanotte di oggi, sabato 1 novembre, la notte di halloween. Ad un certo punto, la palla avrebbe colpito violentemente la vetrina del ristorante. Il gestore si sarebbe affacciato avrebbe chiesto ai ragazzi di smetterla. La reazione, però, è stata violenta. L'uomo è stato colpito anche con pugni dai giovani che sono poi fuggiti.

Alcuni testimoni hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Locale che ha raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. Non si esclude che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Uno dei giovani sarebbe già stato identificato. Il 62enne ferito è stato soccorso dal personale sanitario e portato in ospedale in codice giallo, è ancora in osservazione.