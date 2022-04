Palazzo Giureconsulti riapre dopo il restauro: “Sarà centro del racconto della Milano che cambia” Lo storico Palazzo Giureconsulti, nel centro a Milano, riapre dopo il restauro. Per festeggiare la riapertura del palazzo del ‘600 in programma una due giorni di eventi dedicati alle istituzioni e al grande pubblico.

A cura di Enrico Spaccini

Palazzo Giureconsulti riapre e lo fa con un evento di due giorni. Istituzioni, imprese, associazioni economiche e culturali assisteranno dalle ore 17 di giovedì 21 aprile all'inaugurazione del palazzo ristrutturato, mentre il 22 aprile sarà aperto a tutti (su prenotazione). Da 400 anni al centro di Milano e della sua vita culturale ed economica, ha ospitato la prima Borsa valori di Milano. Dal 1911 è di proprietà della Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi.

La sede di Milano&Partners e Parcam

A pochi passi da piazza Duomo, il palazzo Giureconsulti fu edificato secondo il progetto di Vincenzo Seregni. La prima inaugurazione risale al 1654: su quattro piani, ha una superficie complessiva di 4mila metri quadri. Il restauro, affidato all'impresa Gsparoli Restauri, ha interessato sia la facciata sia i principali spazi interni, come la Sala Colonne. Di questi, la nuova progettazione è stata ideata e realizzata dallo studio Multiple architecture and research Milano (Mar). Nel palazzo avranno sede Milano&Partners, l'agenzia di promozione della città fondata dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio, e Parcam, la società per la valorizzazione del territorio e la gestione del Palazzo.

La Sala Colonne (foto di Camera di commercio)

"Centro del racconto della Milano che cambia"

"Siamo orgogliosi di riaprire palazzo Giureconsulti", ha commentato Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi: “Vogliamo diventi centro del racconto della Milano che cambia e si sviluppa, che sa sempre rigenerarsi nei grandi progetti e nelle nuove idee. Luogo ideale di dialogo, confronto, scambio e animazione”. Obiettivo di Milano&Partners, come dichiarato dal direttore Luca Martinazzoli, è quello di "catalizzare le energie del Comune, della Camera di commercio e delle imprese della città per contribuire al rilancio di Milano dopo la pandemia". Per fare ciò, gli investimenti saranno concentrati sul turismo e sull'attrazione del capitale umano. "Palazzo Giureconsulti è la casa che accoglie le anime di un territorio generoso e determinato a ripartire, inclusivo e orientato a disegnare un futuro sostenibile", conclude Martinazzoli.