Paga 20 euro per un caffè doppio e una bottiglietta d’acqua al lago di Como: “Ma siamo a Capri?” Una turista ha fotografato lo scontrino emesso da un locale lungo il lago di Como. Ha pagato 20 euro per un caffè doppio e l’acqua, chiedendo ironicamente se si trovasse a Capri.

A cura di Enrico Spaccini

Lo scontrino contestato dalla turista

La primavera è arrivata, le temperature si stanno alzando e presto raggiungeranno picchi altissimi paragonabili, quasi, alle cifre che si leggono sugli scontrini dei bar. In un locale vista lago a Como, per esempio, una turista ha fotografato il suo scontrino che recita: un caffè doppio, 10 euro, e un'acqua da 75 centilitri (naturale), 10 euro. Totale: 20 euro. "Ma siamo a Como o a Capri?", ha commentato mostrando incredula il conto datato lunedì 27 marzo.

"Chi non se lo può permettere può andare da un'altra parte"

Non è di certo uno dei caffè più cari della penisola, considerando che c'è chi ha dovuto pagare 24 euro per berlo al banco in un bar di Venezia. Le località turistiche, come anche la stessa Capri, spesso tengono i prezzi per i loro prodotti particolarmente alti. Alle proteste, spesso i bar e i ristoranti rispondono che loro espongono nella maggior parte dei casi in modo corretto i prezzi all'esterno, così chi entra sa bene cosa l'aspetta.

"Il mio bar non può essere accessibile a tutti", aveva affermato il proprietario di un bar di piazza Cavour, a Como rispondendo alla contestazione mossa da un cliente che aveva pagato un caffè 3 euro e 50. "Chi non se lo può permettere può andare da un'altra parte, non è arroganza, è una cosa legata alla prestazione che stiamo vendendo".

Non ci sarebbe da stupirsi, dunque, se davanti al Colosseo, in piazza San Marco, sulle spiagge di Capri o sulle rive del lago di Como non basta un euro e dieci per bere un caffè. Non c'entra l'inflazione, il caro vita o il costo delle materie prime, ma si tratterebbe solo di un servizio diverso, assicurano i gestori: "Non siamo noi sbagliati, sbaglia il cliente che non percepisce la cosa".