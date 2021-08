Padre e figlia si schiantano in moto: trasportati in ospedale in gravi condizioni Un altro grave incidente stradale si è verificato in provincia di Milano: un uomo e la figlia di 14 anni sono rimasti gravemente feriti dopo che si sono scontrati con la loro moto contro un’automobile. La conducente ne è uscita illesa. Al momento la causa dell’incidente sembrerebbe essere una mancata precedenza.

A cura di Ilaria Quattrone

Grave incidente stradale a Basiano, in provincia di Milano, nel pomeriggio di oggi mercoledì 18 agosto: un uomo e la figlia minorenne si trovavano a bordo di una moto quando, a un incrocio, non sono riusciti a evitare l'impatto con una automobile. Lo scontro è stato molto violento e i due sono rimasti gravemente feriti. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della vicenda. Non è ancora chiaro come sia avvenuto il sinistro.

Padre e figlia trasferiti in ospedale in codice rosso

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 13.10. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 a bordo di due ambulanze, un elicottero e un'automedica. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Rossini e la strada provinciale 179. Il motociclista, un uomo di 66 anni, non è riuscito a evitare la macchina che arrivava dal centro del paese e ha svoltato per imboccare la stessa strada. A causa di una mancata precedenza, non è stato possibile evitare lo scontro.

La donna è uscita illesa dall'incidente

Il centauro e la figlia di 14 anni sono rimasti gravemente feriti: l'adolescente è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con traumi al torace e all'addome mentre l'uomo, con ferite all'addome e al bacino, è stato trasferito sempre in codice rosso al San Gerardo di Monza. La donna che si trovava a guida di una Renault wind ne è uscita illesa. Al momento sembrerebbe che sia stata l'auto a causare l'incidente a causa di una svolta azzardata.