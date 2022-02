Paderno d’Adda, scomparsa una ragazza di 15 anni: si cerca Valentina Si cerca Valentina, una ragazza di 15 anni che da ieri pomeriggio non ha fatto più ritorno dalla sua casa di Paderno d’Adda, in provincia di Lecco.

A cura di Giorgia Venturini

Per tutto il Lecchese si sta cercando un ragazzo di 15 anni. Il giovane si sarebbe allontanato nel pomeriggio di ieri 14 febbraio senza più fare ritorno nella sua casa di Paderno d'Adda così è scattata la denuncia. Si chiama Valentina. A dare le prime informazioni su di lei è la prefettura della provincia lombarda: la ragazzina è alta 165 centimetri, pesa 60 chili, ha i capelli corti castani con un ciuffo rosso. Castani sono anche gli occhi. Nel giorno dell'allontanamento indossava pantaloni neri con teschi bianchi e giubbotto nero. "Chi può fornire utili contributi alle ricerche, è pregato di contattare la Stazione dei Carabinieri di Merate", comunica tramite un post Facebook la Prefettura di Lecco.

Sono in corso le ricerche

Al momento poche sono le informazioni a disposizione. Resta infatti ancora da capire se Valentina si sia allontanata da sola o con qualcuno. Tra le ipotesi quella che la 15enne si sia allontanata spontaneamente e abbia deciso di non fare più ritorno. Tutte le piste d'indagine sono però al vaglio degli investigatori che stanno cercando di mettersi sulle sue tracce. Non sarebbe la prima volta che Valentina si è allontana da casa da sola, ma anche in questo caso tutto deve essere accertato. L'invito che amici e parenti fanno alla giovanissima è quello di tornare a casa o di far sapere se sta bene. Intanto le forze dell'ordine la stanno cercando nei posti solitamente da lei frequentati.