Organizzavano assalti ai furgoni blindati e ai caveau: arrestati 31 rapinatori

Sono stati arrestati in 31 perché considerati appartenenti a un gruppo criminale. La banda è accusata di aver assaltato e distrutto furgoni blindati e caveau. Il gruppo sarebbe originario di Cerignola, comune in provincia di Foggia. In base alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia – che sono durate circa cinque mesi – insieme alla Polizia e ai Carabinieri, la banda aveva organizzato un altro colpo.

Stavano organizzando una rapina in un caveau

Il gruppo infatti stava per compiere una rapina a mano armata in un caveau di un istituto di vigilanza privata. Fortunatamente sono stati fermati prima che questo avvenisse. I trentuno sono stati arrestati ieri, venerdì 11 marzo, durante una operazione che si è svolta nel Bresciano e precisamente tra Cazzago San Martino, Rovato e Ospitaletto. Le forze dell'ordine hanno fatto irruzione in un capannone, che il gruppo spesso usava per organizzare i propri piani.

Un'operazione simile anche a gennaio 2021 a Cagliari

Un'operazione simile è avvenuta a gennaio 2021 quando un gruppo criminale era stato smantellato dal comando provinciale di Cagliari: all'epoca furono arrestate trentadue persone. In venti sono stati portati in carcere e dodici invece ai domiciliari. Le misure erano state eseguite tra Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Livorno, Grosseto, Roma, Caserta e Napoli. Il gruppo è accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, traffico internazionale e detenzione di armi comuni da guerre e clandestine. Inoltre sono stati accusati di organizzare rapine e assalti a caveau.