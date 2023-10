Operazione antiterrorismo a Milano: arrestate due persone È in corso un’operazione antiterrorismo a Milano: due persone, infatti, sono state arrestate perché accusate di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

A cura di Ilaria Quattrone

Dalle prime ore di oggi, martedì 17 ottobre, è in corso un'operazione antiterrorismo che è condotta dalla polizia e coordinata dalla procura di Milano, in particolare modo dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Sono state arrestate due persone. Entrambe sono state accusate di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

Per il momento sono ancora poche le informazioni relative a questa indagine. In particolare modo non si conoscono ancora i fatti contestati. L'attività ha visto il coinvolgimento degli agenti della Digos del capoluogo meneghino, del Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica di Perugia, della Direzione Centrale della polizia di prevenzione e del servizio centrale polizia postale e delle comunicazioni.