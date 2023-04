Operaio precipita dal tetto di un capannone per 14 metri, dichiarata la morte cerebrale Giuseppe Danieli è caduto dal tetto di un capannone dove stava lavorando. Per il 71enne, in pensione ma regolarmente assunto, è stata dichiarata la morte cerebrale.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

È stata dichiarata la morte cerebrale di Giuseppe Danieli, l'operaio 71enne di Giussano (in provincia di Monza e della Brianza) che ieri mattina, intorno alle 10 di giovedì 6 aprile, è precipitato per 14 metri dal tetto di un capannone di un'azienda che produce macchinari industriali a Senago. Danieli al momento è tenuto in vita nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Niguarda di Milano.

L'incidente

Il 71enne era in pensione, ma comunque regolarmente assunto da una ditta con sede a Lissone. Si trovava sul tetto di un capannone di via De Gaspari dove ha sede uno degli impianti di verniciatura dell'azienda Cifa. Secondo quanto ricostruito finora, stava lavorando insieme a un collega all'installazione di nuove tubazioni di gas metano quando avrebbe appoggiato un piede su una copertura in lamiera del soffitto, su una parte che non è portante.

La lastra avrebbe, quindi, ceduto facendo cadere Danieli: un volo di 14 metri che lo ha fatto finire in una grata aperta che, a sua volta, è profonda altri due metri.

L'intervento dei soccorsi e le indagini della Procura

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso della Cifa, i vigili del fuoco e il personale del 118. Le condizioni del 71enne sono apparse subito disperate, visto che la caduta non era stata attutita da nulla.

Intanto, gli agenti della polizia locale di Senago e gli ispettori dell'Ats hanno fatto i rilievi nel capannone di via De Gaspari per ricostruire con più precisione l'accaduto. In particolare, le indagini coordinate dalla Procura di Monza sono indirizzate nella verifica dei sistemi di sicurezza dell'azienda per cui Danieli lavorava. Pare che il 71enne indossasse l'imbragatura, ma non è chiaro se fosse correttamente agganciata.