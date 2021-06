Nuovo presidio operai Fedex dopo gli scontri: “Pagano bodyguard per picchiarci, ma non ci fermeremo”

“Volevano spaventarci e toglierci il diritto di scioperare, ma noi non ci fermeremo”: sono solo alcune delle frasi pronunciate dai lavoratori in protesta fuori dal magazzino della Zampieri Holding di Tavazzano, in provincia di Lodi, dove giovedì notte sono avvenuti degli scontri tra i Sì Cobas e i dipendenti dell’azienda. Scontri che non hanno spaventato il sindacato, tornato a manifestare il proprio dissenso.