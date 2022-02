Open day vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni a Milano: gli hub, le date e gli orari Gli hub, gli orari e le date dell’Open day vaccinale organizzato da Ats Milano per continuare nella somministrazione del vaccino contro il Covid ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Per le giornate di domani, sabato 5, e dopodomani, domenica 6 febbraio, l'Ats di Milano ha organizzato un Open day vaccinale per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Questi potranno ricevere la propria dose di vaccino contro il Covid-19 senza necessità di prenotare.

Date, orari e hub disponibili per l'Open day dei bambini

Come comunicato dalla stessa Ats, l'iniziativa rientra nel programma di Open day organizzato da Regione Lombardia. I centri vaccinali adibiti alla somministrazione del farmaco, rigorosamente Pfizer per i più piccoli, sono distribuiti su tutto il territorio del Milanese e del Lodigiano. Ecco di seguito l'elenco e gli orari degli hub per la due giorni di Open day:

Sabato 5 febbraio:

Niguarda Blocco Nord – Milano dalle 9 alle 17

Ospedale di Sesto San Giovanni dalle 8 alle 20

Ex Filanda di Cernusco dalle 8 alle 16

Domenica 6 febbraio:

Niguarda Blocco Nord – Milano dalle 9 alle 17

Ospedale di Sesto San Giovanni dalle 8 alle 20

Ex Filanda di Cernusco dalle 8 alle 16

Centro Move In – di Cerro Maggiore dalle 8 alle 14

Ats ha fatto sapere che tutti i bambini che si presenteranno, accompagnati dai genitori dotati di documento di identità, godranno di accessi dedicati. Sarà necessario dotarsi poi anche della tessera sanitaria del figlio.

I numeri del primo Open day organizzato da Regione Lombardia

A seguito dell'Open day organizzato da Regione Lombardia lo scorso weekend, sono state 24.358 le somministrazioni del vaccino contro il Covid nei 28 hub regionali predisposti. Soddisfatta l'assessore al Welfare e vice presidente di Regione Letizia Moratti che ha parlato di "un ottimo riscontro per un'iniziativa da me sostenuta e impegnativa per il personale sanitario, pensata per semplificare ai genitori l'accesso ai centri vaccinali e incoraggiare la vaccinazione dei bambini in età pediatrica". L'assessore Moratti ha nuovamente invitato "tutti i genitori che hanno a cuore la salute dei loro figli a proteggerli con il vaccino anti-Covid. Così come raccomandano la Società Italiana di Pediatria e il mondo scientifico in generale, che hanno più volte sottolineato come la vaccinazione riduca la probabilità di sviluppare forme gravi della malattia e permetta di evitare ricoveri ospedalieri anche prolungati, con conseguente allontanamento dalla propria famiglia e dalla rete degli affetti, così importante per i bimbi".