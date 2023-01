Omicidio Yana Maliko, arrestato l’ex fidanzato: si cerca ancora il corpo della 23enne Un uomo di 33 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso l’ex fidanzata: Yana aveva 23 anni ed è scomparsa da ieri. Il suo cadavere non è stato ancora trovato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nessuno aveva più sue notizie da ieri e oggi, sabato 21 gennaio, è stato arrestato il suo ex fidanzato: l'uomo, un 33enne, è accusato di averla uccisa. Quello di oggi è l'ennesimo femminicidio in Italia. Il corpo di Yana Maliko, ragazza di 23 anni scomparsa da Castiglione delle Stiviere (Mantova), non è stato ancora trovato. E per questo motivo il 33enne dovrà rispondere non solo di omicidio volontario premeditato, ma anche di occultamento di cadavere.

Si cerca ancora il cadavere della ragazza

Da ieri sera i carabinieri della compagnia di Mantova, insieme ai vigili del fuoco, sono alla ricerca del cadavere: le operazioni sono iniziate nella zona di via Albana, verso la provincia di Brescia. Adesso i militari stanno perlustrando la zona di Valle a Castiglione delle Stiviere. Per il momento non è stata trovata alcuna traccia. Nessuna informazione circa l'arma del delitto: non è chiaro se sia stata trovata o meno.

Il 33enne è stato portato in carcere

Le informazioni circa questo terribile femminicidio sono ancora frammentarie. Ciò che è certo è che gli inquirenti non hanno avuto alcun dubbio. E sicuramente alcuni elementi potrebbero essere forniti dall'uomo arrestato. Il 33enne, di cui al momento non sono state diffuse le generalità, è stato infatti portato in carcere a Mantova dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria: la Procura, che sta coordinando le indagini, dovrà interrogarlo.

Al momento la dinamica è del tutto sconosciuta: è chiaro che solo una volta trovato il cadavere della ragazza si potrà capire come è morta, quando è deceduta e quale arma sia stata utilizzata.